Новосибирцы создали петицию о лишении Хельги Пироговой депутатского мандата

Новосибирцы требуют лишить Хельгу Пирогову депутатского мандата. Фото: мэрия Новосибирска / соцсети
Новосибирцы создали петицию на сайте Charge.org с требованием лишить Хельгу Пирогову депутатского мандата.
— Депутат крупнейшей партии России, «партии власти», избранный народом, не имеет права на подобные высказывания в адрес людей, защищающих нашу Родину, — сказано в лаконичном тексте.
Петиция на данный момент набрала 74 голоса.
Стоит отметить, что Хельга Пирогова не состоит ни в какой политической партии. На выборах в Горсовет она шла самовыдвиженцем, состояла в объединении «Коалиция 2020».
Напомним, 23 июля стало известно, что оппозиционерка покинула Россию после того, как в отношении нее возбудили уголовное дело.
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