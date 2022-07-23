Новосибирцы создали петицию о лишении Хельги Пироговой депутатского мандата

Новосибирцы требуют лишить Хельгу Пирогову депутатского мандата. Фото: мэрия Новосибирска / соцсети

Новосибирцы создали петицию на сайте Charge.org с требованием лишить Хельгу Пирогову депутатского мандата.

— Депутат крупнейшей партии России, «партии власти», избранный народом, не имеет права на подобные высказывания в адрес людей, защищающих нашу Родину, — сказано в лаконичном тексте.

Петиция на данный момент набрала 74 голоса.

Стоит отметить, что Хельга Пирогова не состоит ни в какой политической партии. На выборах в Горсовет она шла самовыдвиженцем, состояла в объединении «Коалиция 2020».

Напомним, 23 июля стало известно, что оппозиционерка покинула Россию после того, как в отношении нее возбудили уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Любительница лайков, венков и вышиванок: кто такая депутат Хельга Пирогова, на которую возбудили уголовное дело

Народная избранница из Новосибирска прославилась скандальным твитом. Рассказываем, чем Хельга Пирогова занималась до депутатства, и чем прославилась, получив мандат (подробнее)

Депутат из Новосибирска Хельга Пирогова покинула Россию после возбуждения уголовного дела

Депутат Совета депутатов Новосибирска Хельга Пирогова уехала в Казахстан (подробнее)