Любительница лайков, венков и вышиванок: кто такая депутат Хельга Пирогова, на которую возбудили уголовное дело

Народная избранница из Новосибирска прославилась скандальным твитом. Фото: соцсети Хельги Пироговой\ телеграмм-канал "Коалиция Новосибирск 2020"

Проснулась знаменитой — это точно про Хельгу Пирогову. Да настолько знаменитой, что знают о ней и в МВД, и в СКР, включая главу ведомства Александра Бастрыкина. Вот, на что способен короткий пост.

Новосибирский депутат, не входящий ни в одну фракцию, в микроблоге написала о российских солдатах, погибших в спецоперации. Такое, что цитировать нельзя.

В момент став главной звездой новосибирских медиа, Пирогова удалила пост. И, конечно, пожаловалась на журналистов. Мол, «вырвали слова из контекста».

Контекст, к слову, ни на секунду не умаляет кощунство реплики. Но мы его, все-таки, объясним. Пирогова процитировала текст сайта «Медиазона», признанного в России иностранным агентом. В заметке была речь о прощании с погибшими бойцами. И именно про них написала мерзость депутатка.

Уже на следующий день Хельга, потеряв вчерашнюю удаль, стала жаловаться на хейтеров. А потом была настойчиво приглашена в отделение полиции — сотрудники составили административный протокол по статье о дискредитации вооруженных сил. А потом Следком возбудил уже уголовное дело и дал комментарий:

— Предварительно установлено, что 15 июля 2022 года депутат совета депутатов города Новосибирска Хельга Пирогова в одной из социальных сетей опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил России.

Большинство в удивлении узнало, что вообще есть такой депутат. Стали искать, что за Пирогова. Рассказываем.

ТЕМНАЯ ЛОШАДКА НА ВЫБОРАХ

33 года. Выпускница школы с гуманитарно-эстетическим уклоном и педагогического университета.

Со студенчества — активистка. Была волонтером на международных Дельфийских играх, помогала благотворительному фонду. После университета работала в районной администрации, отвечала за взаимодействие с молодежью. Потом занималась маркетингом.

«Участвовала в организации городских проектов и мероприятий, разрабатывала рекламные кампании для проектов в Новосибирске и Иркутске, работала в федеральных и международных компаниях. Участвовала во всех крупных митингах в защиту прав горожан в Новосибирске. Организатор митинга против Леонида Слуцкого, соорганизатор митинга в поддержку Ивана Голунова», — говорится на сайте Горсовета Новосибирска.

В этот самый Горсовет Хельга баллотировалась в 2020 году. Против нее было четыре соперника. Пирогова набрала 35% — в полтора раза больше, чем ее ближайший конкурент.

Но это сейчас Хельга — знаменитость (хоть и в негативном ключе). А тогда — на выборах — была темной лошадкой. Если б тогда был рейтинг наименее известных кандидатов, Пирогова была бы в лидерах. Скорее всего, ее не знали и сами избиратели.

А как же ее выбирали? — спросите вы. Этого кандидата народу подсуропило «Умное голосование»: система, которая предлагала электорату выбирать наиболее перспективных кандидатов, не входящих в партию власти. То есть фактически голосовали не за Хельгу, а в ее лице — против всех остальных.

Шла Хельга самовыдвиженцем, то есть ее не продвигала ни одна партия. Но состояла (и сейчас состоит) в объединении «Коалиция 2020». Это такой союз оппозиции, не имеющий статуса партии.

Кстати, судьбы у членов новосибирской коалиции — схожи. Одной его участнице на днях выписали штраф за дискредитацию вооруженных сил. Другой «коалиционер» должен по суду полтора миллиона рублей за организацию незаконной акции протеста. Третий соратник Пироговой — с прошлого года за границей. В Новосибирске он возглавлял признанный экстремистским Штаб Навального.

Пирогова держалась дольше всех из этой «великолепной четверки». Хотя напрашивалась.

Однажды Хельга привлекла к себе внимание, явившись на сессию горсовета в кокошнике. Фото: соцсети Хельги Пироговой

«700 ЛАЙКОВ И ПРИДУ В ЭТОМ»

Пирогова пыталась запомниться электорату через странные вещи. Начала еще в прошлом году. «700 лайков, и я приду в этом», — выложила она тогда пост в запрещенную ныне соцсеть. На фотографии была в кокошнике. Депутат обещал — депутат сделал. Хельга исполнила план по количеству сердечек и пришла на сессию в нестандартном головном уборе. В общем-то, безобидная акция.

В середине марта этого года Хельга нарядилась более вызывающее — пришла в синей вышиванке и с венком из желтых цветков на голове. Тогда один депутат — ветеран Афганистана — сказал, что «такие персонажи ему не коллеги», а другой назвал Хельгу сепаратистом. Но в целом, перформанс сошел депутатке с рук.

Пирогова — не богач. Но и не бессребреница. По итогу года задекларировала доход — 230 тысяч. Мало. Но у мужа — 2, 5 миллиона рублей. Чем занимается супруг — не известно, человек не публичный. В семье два автомобиля — ВАЗ 21093 и peugeot 3008.

Сейчас, когда Хельга стала желанным гостем в кабинетах МВД и СКР, ее союзники рассказали, что Пирогова — на четвертом месяце беременности. Это, вероятно, аргумент, призванный вызвать снисходительность. Кого-то, может, это и разжалобит.

После того, как Пирогову выпустили из отдела полиции, она дала интервью журналистам. Фото: соцсети Хельги Пироговой

«МОЖЕТ НЕ УСПЕТЬ НА САМОЛЕТ»

Как депутат Пирогова запомнилась тем, что, например, на очередном заседании защищала Алексея Навального, который включён Минюстом России в перечень физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности. Это, конечно, не в компетенции новосибирских депутатов, но тем не менее. Еще выкладывала ролики в ТикТок: с заседаний, с рабочего кабинета.

— Благодаря ей на нашем округе тротуар отремонтировали, — похвалили Пирогову один из избирателей. Тут даже не знаешь, показатель это качественной работы, или напротив — сарказм. Целый тротуар на округе!

Тем времени, другой депутат-самовыдвиженец, прошедший в Горсовет одновременно с Хельгой, всю весну и вот уже половину лета мотается на Донбасс с гуманитарными грузами. Ростислав Антонов со словами «с малоумными и женщинами не воюю» настойчиво уклонялся от того, чтобы комментировать спич коллеги. Но видя, как соратники Хельги принялись лепить из нее «узницу совести», все-таки, высказался:

— Так больше нельзя. Есть большая разница между тем, что можно делать в государстве, ведущем мирную жизнь и государством, ведущим боевые действия. Украинцы, на стороне которых по факту выступает эта сборная, соврать не дадут. Наблюдаемое нами шоу закончится для всех его участников достаточно быстро и весьма скверно. Впрочем, есть ещё один вариант — граждане усиленно набирают баллы для получения политического убежища в Прибалтике. Что же, вполне себе рабочий вариант. Правда лучше не затягивать, а то можно на последний самолет и не успеть.

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