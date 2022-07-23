Депутат из Новосибирска Хельга Пирогова покинула Россию после возбуждения уголовного дела

Хельга Пирогова покинула Россию. Фото: соцсети.

После того, как в отношении Хельги Пироговой возбудили уголовное дело за оскорбительный твит о российских военных, депутат уехала из России. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика.Today».

— Оппозиционерка не стала дожидаться вызова на допрос, а незамедлительно выехала в Казахстан. По всей видимости, дальнейший маршрут будет пролегать в сторону Прибалтики, — сообщает «Политика.Today».

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Такое распоряжение отдал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Также слова депутата раскритиковали на комиссии по этике горсовета, ей сделали замечание.

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