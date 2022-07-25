Новосибирский депутат Пирогова перебралась в Грузию

Сейчас Пирогова в Грузии. Фото: соцсети
Новосибирский депутат Хельга Пирогова покинула Россию и перебралась в Грузию. Об этом сообщили коллеги женщины.
— Хельга сейчас в Грузии, — рассказала КП-Новосибирск коллега депутата.
Как отметили коллеги, Пирогова продолжит работать, но в удаленном режиме.
Напомним, что следователи возбудили уголовное дело по факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Причиной стал пост Пироговой в соцсетях про погибших российских солдат.
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