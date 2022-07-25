Сбежавшая из России новосибирский депутат Пирогова не хочет сдавать мандат

Хельга Пирогова сбежала в Грузию. Фото: мэрия Новосибирска/соцсети

Новосибирский депутат Хельга Пирогова через соратников-оппозиционеров заявила, что продолжит работать в горсовете, она отказалась сдавать мандат. После побега в Грузию работа будет идти в удаленном режиме.

— Хельга Пирогова будет продолжать работать в обычном режиме. Просто теперь удалённо, — сообщил телеграм-канал «Коалиция Новосибирск 2020».

Напомним, что скандал разразился после оскорбительного поста Пироговой о погибших во время спецоперации на Украине российских военных. Тогда зампред регионального Заксобрания Андрей Панферов предложил лишить депутата мандата, его поддержали коллеги, также с критикой Хельги Пироговой выступили мэр и губернатор, а ее постом заинтересовался следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело, но на допрос в понедельник, 25 июля, Пирогова не явилась, сбежав за границу. Ее могут объявить в розыск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Панферов призвал наказать новосибирского депутата Хельгу Пирогову за оскорбление погибших во время спецоперации российских военных

Зампред регионального Заксобрания просит лишить ее звания депутата (подробнее)

Губернатор Андрей Травников высказался о посте Хельги Пироговой про погибших российских военных

Сейчас разбираться в законности публикации новосибирского депутата будут следователи и прокуратура (подробнее)

Следователи возбудили уголовное дело после поста Хельги Пироговой о погибших российских военных

Ранее такое распоряжение отдал глава СК РФ Александр Бастрыкин (подробнее)

Новосибирского депутата Хельгу Пирогову могут объявить в розыск

Есть предположение, что она покинула страну (подробнее)

Новосибирский депутат Пирогова перебралась в Грузию

Она продолжит работать, но в удаленном режиме (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер