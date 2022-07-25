Сбежавшая из России новосибирский депутат Пирогова не хочет сдавать мандат

Хельга Пирогова сбежала в Грузию. Фото: мэрия Новосибирска/соцсети
Новосибирский депутат Хельга Пирогова через соратников-оппозиционеров заявила, что продолжит работать в горсовете, она отказалась сдавать мандат. После побега в Грузию работа будет идти в удаленном режиме.
— Хельга Пирогова будет продолжать работать в обычном режиме. Просто теперь удалённо, — сообщил телеграм-канал «Коалиция Новосибирск 2020».
Напомним, что скандал разразился после оскорбительного поста Пироговой о погибших во время спецоперации на Украине российских военных. Тогда зампред регионального Заксобрания Андрей Панферов предложил лишить депутата мандата, его поддержали коллеги, также с критикой Хельги Пироговой выступили мэр и губернатор, а ее постом заинтересовался следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело, но на допрос в понедельник, 25 июля, Пирогова не явилась, сбежав за границу. Ее могут объявить в розыск.
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