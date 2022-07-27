Таджикский правозащитник рассказал о задержании убийцы 17-летней девушки в Нижней Ельцовке

Жестокое убийство попало на камеру Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске следователи задержали 27-летнего грузчика Хушнуда, подозреваемого в убийстве девятиклассницы из ревности. Представители таджикской диаспоры прокомментировали трагедию.

Убийство произошло вечером 26 июля 2022 года в Нижней Ельцовке. По данным СКР по Новосибирской области, 27-летний уроженец Республики Таджикистан поссорился с 17-летней девушкой, догнал ее и не менее 15 раз ударил ножом. Школьница скончалась на месте, подозреваемый скрылся.

- То, что произошло - это уголовщина. Этот человек не был ни в одной нашей организации, хотя у нас 4 культурных центра и правозащитная организация. Мы обсуждали с земляками и выяснили, что подозреваемый не имел отношения ни к одной организации. Если бы к нам обратились из полиции с просьбой помочь в поимке подозреваемого, я бы все бросил и помогал оперативникам, – рассказал КП-Новосибирск директор «Правозащитного центра таджикистанцев» Исроил Шарипов.

Около 09:00 часов утра 27 июля сотрудники ДПС задержали подозреваемого – 27-летнего грузчика Хушнуда в районе Хилокского рынка. По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, он планировал покинуть пределы РФ. Некоторые новосибирцы пишут, что задержать подозреваемого в убийстве девушки могли представители диаспоры. Однако правозащитник опровергает эту версию:

- На Хилокском рынке нет представителей диаспоры и ее организаций, там просто работают люди разных национальностей, занимаются бизнесом. Культурные центры и национальные диаспоры имеют там мало рычагов влияния. Скорее всего, подозреваемый обратился к людям, связанным с криминалом, они могут знать больше о задержании, - сообщил Исроил Шарипов.

В полиции сообщили, что подозреваемый сознался в убийстве и дал признательные показания.

Ранее КП-Новосибирск писала, что девочка встречалась с парнем, который был страше на 10 лет. Он избивал ее, изменял ей, постоянно ревновал и угрожал ей расправой.

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