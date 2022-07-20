Уголовное дело руководителей «Общины Виссариона» рассмотрят в Новосибирске

Дело руководителей «Общины Виссариона» будут рассматривать в Новосибирске. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Уголовное дело руководителей «Общины Виссариона» будут рассматривать в Новосибирске. Этим займется Железнодорожный районный суд. Ранее прокуратура требовала, чтобы дело Сергея Торопа (Виссариона) и его подельников — Вадима Редькина и Владимира Ведерникова — рассматривалось не в Красноярском крае. Защита пыталась обжаловать это решение, но Верховный суд оставил его без изменения.

— Скорее всего, рассмотрение дела начнется в сентябре, но точный срок спрогнозировать пока нельзя, — сообщает телеграмм-канал «Дело Виссариона». — Обвиняемые продолжают оставаться под стражей.

Напомним, секта «Церковь Последнего завета» располагалась на берегу красноярского озера Тиберкуль. Виссарион собрал вокруг себя сподвижников, а себя провозгласил «новым Христом» и стал проповедником. Как рассказывали КП-Новосибирск люди, какое-то время прожившие общине Виссариона, там действовали строгие и весьма неоднозначные законы. Троих лидеров этой общины — Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова — задержали в 2020 году. Всех троих обвиняют в создании и руководстве религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью. Торопа и Редькина дополнительно обвиняют в причинении тяжкого и среднего вреда здоровью, а Ведерникова — в мошенничестве.

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