На шахте «Листвяжной», где погибли 52 человека, за 10 дней до трагедии был пожар. Фото: Светличный Вячеслав.

На шахте «Листвяжной», где погибли 52 человека, за 10 дней до трагедии случился пожар. Инцидент произошел 15 ноября 2021 года. В тот день возгорание устранили сами горняки. Об этом корреспонденту КП-Новосибирск рассказал сотрудник шахты.

— Пожар был — загорелась угольная пыль. Его успешно потушили работники шахты. Проверки после инцидента никакой не было. Пожар был незначительный — натерло лентой, пыль начала дымиться, сильного огня в тот день не было, — рассказал КП-Новосибирск один из сотрудников «Листвяжной».

Собеседник КП-Новосибирск добавил, в день трагедии у него был выходной, поэтому он остался жив. А вот его коллеги, 46 горняков, погибли. Также ЧП унесло жизни 6 горно-спасателей.

Шахтер добавил, нарушения на «Листвяжной» были давно. По его словам, руководство закрывало на это глаза.

— Шахта работала с нарушениями каждый день. Были превышения метана и CO. Нас отправляли работать, не смотря на все это. Руководство просто закрывало на нарушения глаза, — уточнил КП-Новосибирск горняк.

Ранее КП-Новосибирск писала, трагедия на «Листвяжной» случилась 25 ноября в 9 утра. Шахтеры спускались на работу в штреки, когда раздался взрыв. Воздух в одну секунду наполнился пылью и едким дымом. Шахтеры, нащупав «самоспасатели», пытались пробраться к выходу. В момент ЧП в шахте были 285 рабочих. 239 человек смогли подняться на поверхность. В результате ЧП на «Листвяжной» погибли 52 человека, шестеро из них — спасатели. По последним данным, в результате происшествия пострадали 63 человека. Сейчас руководство шахты задержали, их планируют отправить в СИЗО на время следствия.

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