Трагедия на шахте «Листвяжная», что известно на утро 26 ноября 2021 года: погибли 52 человека

Тела погибших достают из шахты. Фото: скриншот из видео

Трагедия на шахте «Листвяжная» потрясла всю страну: рассказываем, что известно на утро 26 ноября 2021 года.

ПОГИБЛИ ГОРНЯКИ И СПАСАТЕЛИ

Троих спасателей нашли мертвыми в шахте «Листвяжная». Напомним, что трагедия произошла рано утром 25 ноября. Изначально в службу 112 сообщили о задымлении в шахте.

На место ЧП выехали горноспасатели. Всего в операции было задействовано больше 200 человек. Однако днем поиски шахтеров были приостановлены из-за угрозы взрыва. Всех должны были эвакуировать. Через пару часов на связь перестало выходить одно из звеньев горноспасателей. Они работали в самой дальней точке шахты и с ними пропала связь. Троих из них вскоре нашли мертвыми.

Известно, что погибли 52 человека.

ЗАДЕРЖАЛИ РУКОВОДСТВО

Под стражу взяли 47-летнего директора шахты, его 59-летнего заместителя и 36-летнего начальника участка. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

КП-Новосибирск выражает соболезнования близким и родным погибших.

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