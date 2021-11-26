Руководство «Листвяжной» задержали после трагедии на шахте. Фото: СК РФ Кемеровской области.

Руководство «Листвяжной» задержали после трагедии на шахте, унесшей жизни рабочих и спасателей: под стражу взяли 47-летнего директора, его 59-летнего заместителя и 36-летнего начальника участка.

Напомним, в результате задымления, которое произошло на «Листвяжной», по последним данным, погибли 52 человека. По факту трагедии в СК РФ по Кемеровской области возбудили и расследуют уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

— В ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате чего произошло газодинамическое явление. Пошло задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Сейчас на месте происшествия с участием задержанных проводят следственные действия. В ближайшее время руководству шахты предъявят обвинение. Известно, их планируют отправить в СИЗО на время расследования.

— Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в СК.

Ранее сообщалось, ЧП на «Листвяжной» произошло 25 ноября в 9 утра. Горняки спускались на работу в штреки, когда раздался взрыв. Пыль и едкий дым мгновенно наполнили воздух. Шахтеры, нащупав «самоспасатели», пытались пробраться к выходу. В момент ЧП в шахте были 285 рабочих. 239 человек смогли подняться на поверхность. Помощь врачей понадобилась как минимум 49 горнякам, 35 человек госпитализировали, еще 4 находятся в реанимации. По предварительной информации, в результате ЧП на «Листвяжной» погибли 52 человека, шестеро из них — спасатели.

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