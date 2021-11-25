«Внутри был газ, но нас заставляли спускаться»: шахтер, работающий на «Листвяжной», рассказал о нарушениях

Спасатели пытаются помочь тем, кто под завалами. Фото: пресс-служба правительства Кемеровской области.

Трагедия на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области унесла жизни 11 шахтеров, еще более 40 человек находятся под завалами. Что стало причиной задымления, предстоит разобраться следствию. Рабочие, которые спускались туда, в голос говорят одно: внутри «Листвяжной» было слишком много газа.

- Внутри был газ. Об этом знали абсолютно все, разумеется, в курсе было и начальство. Но нас в приказном порядке заставляли туда спускаться, - рассказал КП-Новосибирск один из шахтеров (свое имя парень попросил не называть). – Говорили так: «Работайте, если что-то не устраивает – уходите». Люди шли работать, деньги нужны... Газ и стал причиной задымления.

Сам наш собеседник говорит, что считает чудом, что остался жив. Сегодня у него выходной, он не спустился в шахту. Но одному из шахтеров с его участка пришлось выйти именно в эту смену.

Спасатели в считанные минуты прибыли на место ЧП.

- Под завалами сейчас находится мой коллега – Константин Булякаев. Он всего около трех месяцев назад пришел работать на «Листвяжную», у него есть жена, ребенок. Он вышел по графику в этот день. Мы до сих пор не знаем, что с ним, - признался КП-Новосибирск шахтер.

Напомним, на момент ЧП в шахте – а было около 8.35 утра - находились 285 горнорабочих, на поверхность вышли 239 человек. В больницы доставлены 43 пострадавших. Четверо - в тяжелом состоянии, 39 человек в состоянии средней и легкой тяжести вреда здоровью. Судьба более 40 человек не известна. Следователи возбудили уголовное дело.