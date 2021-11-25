«Был хлопок, а потом ничего не видно»: шахтер рассказал, как спасался после ЧП на «Листвяжной»

Михаилу удалось спастись. Фото: www.instagram.com/sergey_tsivilev/

Шахтер Михаил Поздняков – один из тех, кому удалось выжить после страшной трагедии на шахте «Листвяжной». Отравились угарным газом 11 шахтеров, как минимум трое спасателей погибли, пытаясь помочь горнякам. Михаил Поздняков в беседе с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым рассказал, что происходило внутри шахты в момент трагедии.

- Мы затаскивали ленточное полотно, и вдруг – резкий хлопок. Ничего не видно было, все в гари: кто смог, упал на землю. Включились системы, со мной смогли выйти семь человек, пятеро там остались, это те, кто работали в нашем звене – три проходчика, рабочий и горный мастер, - описал подробности случившегося Михаил.

Напомним, ЧП на «Листвяжной» произошло утром 25 ноября. В момент задымления там находились 285 горнорабочих, на поверхность вышли 239 человек. Позже стало известно, что пропало звено спасателей, которые пытались вызволить горняков. Тела троих из них уже обнаружили. Следователи возбудили уголовное дело.

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