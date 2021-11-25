«Муж с утра не выходит на связь»: родственники спасателей, работающих на шахте «Листвяжная», переживают за их судьбу

Спасатели пропали поздно вечером. Фото: скриншот из видео

Близкие спасателей, работающих на шахте «Листвяжная», переживают за их судьбу. Мужчины уехали утром 25 ноября из дома и до сих пор не вернулись. Напомним, что в районе 8-9 утра на шахте в Белово в Кемеровской области произошел пожар. В единую дежурно-диспетчерскую службу области о нем изначально сообщили, как о задымлении, но позже стало понятно, что масштабы намного серьезнее. Судьба около 40 шахтеров, которые находились под землей, остается не известной.

На место выехали 32 отделения горно-спасателей, это 214 человек. Им удалось дойти до места, где добывают горные породы шахтеры, но потом поисково-спасательная операция прекратилась.

— Муж рано утром уехал на работу. Написал только, что на шахте возгорание, и они поехали. Больше ничего не отвечал. До сих пор на связь не выходил, — рассказала КП-Новосибирск уже поздним вечером 25 ноября Алина, жена одного из спасателей.

Как сообщает источник КП-Новосибирск, в шахте во время поисково-спасательных работ пропало одно из звеньев ВГСЧ. Тем временем, в соцсетях появилась информация о пяти погибших спасателях. Но официально информацию пока не подтверждают и не опровергают.

— На месте поисков концентрация метана превысила 6%, а оксида углерода больше, чем 0,25%. Из-за угрозы взрыва было принято приостановить поиски и вывести все подразделения на поверхность. Да, одно из спасательных звеньев, проводившая поиски на дальнем рубеже, перестала выходить на связь. Сейчас организованы их поиски, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

КП-Новосибирск продолжает следить за развитием событий.

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