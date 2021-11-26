На шахте «Листвяжной», где погибли 52 человека, за 2021 год выявили 914 нарушений. Фото: АПК.

На шахте «Листвяжной», где произошла трагедия, за 2021 год провели 127 проверок. В результате чего выявили 914 нарушений. Об этом сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

— Девять раз применялась приостановка, общая сумма штрафов составила свыше 4 миллионов рублей. До сегодняшнего дня гибель рабочего на этой шахте последний раз произошла в январе 2017 года, — уточнил Андрей Виль в официальном Телеграм-канале.

Он добавил, шахты — объекты первого класса опасности. По его словам, их контролируют в режиме постоянного надзора — инспекторы по определенному графику проверяют различные участки. Андрей Виль подчеркнул, что отталкиваться от какой-то одной проверки и делать выводы на этом основании нельзя.

В случае выявления нарушений, которые представляют угрозу жизни и здоровью горняков, работа шахты, по словам Виля, приостанавливается.

— На практике Ростехнадзор обычно запрашивает максимальную санкцию, но окончательное решение выносит суд. Если нарушения не устраняются, санкции ужесточаются. Не исправить зафиксированное нарушение сложно, — уточнил представитель Ростехнадзора.

Напомним, ЧП на «Листвяжной» случилось 25 ноября в 9 утра. Шахтеры спускались на работу в штреки, когда раздался взрыв. Пыль и едкий дым мгновенно наполнили воздух. Шахтеры, нащупав «самоспасатели», пытались пробраться к выходу. В момент ЧП в шахте были 285 рабочих. 239 человек смогли подняться на поверхность. Помощь врачей понадобилась как минимум 49 горнякам, 35 человек госпитализировали, еще 4 находятся в реанимации. По предварительной информации, в результате ЧП на «Листвяжной» погибли 52 человека, шестеро из них — спасатели. Сейчас руководство шахты задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Внутри был газ, но нас заставляли спускаться»: шахтер, работающий на «Листвяжной», рассказал о нарушениях

Парень остался живым, потому что у него сегодня выходной. А вот его друг и коллега оказался под завалами (подробности).

Число погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 11 человек

Спасательные работы продолжаются (подробности).

Спасатель МЧС рассказал о шансах спасти шахтеров после пожара в шахте «Листвяжная»

Сейчас количество погибших уже достигло 11 человек (подробности).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.