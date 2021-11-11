Новосибирский юрист рассказал, законно ли требовать паспорт к QR-коду о вакцинации

Сотрудники клубов имеют право требовать паспорт к QR-коду. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 12 ноября в Новосибирской области вводятся новые противоковидные ограничения. Теперь при посещении кафе, баров и других место общественного питания, будут требовать QR-код. Однако, некоторые ночные клубы города заявили, что они не будут требовать паспорт к коду, потому что не имеют права. КП-Новосибирск обратилась к юристу Константину Зиновьеву, чтобы прояснить, могут ли вообще заведения требовать гостей предъявлять документы.

— В клубах же, допустим, могут потребовать паспорт, чтобы удостовериться возрасте человека, чтобы точно знать, что ему есть 18 лет? Вот и с QR-кодами похожая ситуация. Сотрудники имеют полное право попросить документ, чтобы удостовериться в личности человека, ведь если код принадлежит другому человеку, то его имеют права не пустить в заведение, — пояснил юрист.

В скором времени QR-коды в Новосибирской области будут требовать также на фудкортах в торговых центрах. А мэр города прокомментировал также возможность введения этой системы в общественном транспорте.

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