Для посещения ночных клубов понадобиться QR-код без паспорта Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Новосибирске ночные клубы не будут требовать паспорт к QR-коду о вакцинации от коронавируса. Об этом некоторые заведения сообщили в своих соцсетях.

— Мы спросим у вас QR-код на входе, а вот паспорт требовать не имеем права, — написал а своей страничке в Instagram ночной клуб «Alpen Grotte».

Аналогичное предупреждение появилось в соцсетях клуба «Отдых».

Напомним, что в Новосибирской области вводят новые ковидные ограничения. Так, с 12 ноября в заведениях общепита начнут требовать QR-коды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Новосибирской области опубликовали новое постановление о ковидных ограничениях

Документ появился на сайте регионального правительства (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.