Для посещения ночных клубов понадобиться QR-код без паспорта
Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
В Новосибирске ночные клубы не будут требовать паспорт к QR-коду о вакцинации от коронавируса. Об этом некоторые заведения сообщили в своих соцсетях.
— Мы спросим у вас QR-код на входе, а вот паспорт требовать не имеем права, — написал а своей страничке в Instagram ночной клуб «Alpen Grotte».
Аналогичное предупреждение появилось в соцсетях клуба «Отдых».
Напомним, что в Новосибирской области вводят новые ковидные ограничения. Так, с 12 ноября в заведениях общепита начнут требовать QR-коды.
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