Власти Новосибирской области опубликовали новое постановление о ковидных ограничениях. Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Новосибирской области опубликовали постановление о новых ковидных ограничениях в регионе. Ранее их ввели из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Документ, подписанный губернатором Андреем Травниковым, появился на сайте правительства области.

В постановлении говорится, в заведениях общепита с 12 ноября заработает система QR-кодов. При этом ограничения на работу баров и ресторанов до 23:00 снимается — они будут открыты до 6 утра. QR-коды продолжат требовать на мероприятиях с численностью свыше 100 участников.

— QR-код предъявляется гражданином на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, — напомнили в правительстве Новосибирской области.

Ранее сообщалось, новые ограничения предложил ввести глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов. Он объяснил эту необходимость напряженной коронавирусной обстановкой в регионе.

Полный текст постановления представлен по ссылке.

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