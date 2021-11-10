Власти Новосибирской области опубликовали новое постановление о ковидных ограничениях.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Власти Новосибирской области опубликовали постановление о новых ковидных ограничениях в регионе. Ранее их ввели из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Документ, подписанный губернатором Андреем Травниковым, появился на сайте правительства области.
В постановлении говорится, в заведениях общепита с 12 ноября заработает система QR-кодов. При этом ограничения на работу баров и ресторанов до 23:00 снимается — они будут открыты до 6 утра. QR-коды продолжат требовать на мероприятиях с численностью свыше 100 участников.
— QR-код предъявляется гражданином на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, — напомнили в правительстве Новосибирской области.
Ранее сообщалось, новые ограничения предложил ввести глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов. Он объяснил эту необходимость напряженной коронавирусной обстановкой в регионе.
Полный текст постановления представлен по ссылке.
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