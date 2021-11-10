В новосибирских фудкортах появятся зоны для проверки QR-кодов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске с 12 ноября для посетителей заведений общепита начнет действовать система QR-кодов. Подробнее о ней на пресс-конференции рассказал Андрей Гончаров министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона. Он уточнил, что система QR-кодов начнет действовать и в фудкортах, расположенных в ТЦ.

— Фудкорт — это однозначно общепит. Специфический и своеобразный, где делится зона ответственности. Они приготовили, упаковали, продали — выполнили свою услугу, а дальше — уже зона ответственности торгового центра, — заявил министр. — При этом фудкорт — место сосредоточения людей — туда приходят семьи, молодежь. Здесь мы безусловно с торговыми центрами проговорим процедуру, надеюсь, они с пониманием отнесутся, и мы выделим в фудкортах зоны, где будем требовать QR-коды, — добавил он.

Он отметил, что, если люди заказывают еду на вынос, спрашивать с него QR-код не будут. Они понадобятся только, если посетитель решил перекусить в зоне фудкорта.

Андрей Гончаров также оценил введение системы QR-кодов в торговых центрах Новосибирска и в общественном транспорте. По его словам, там QR-коды пока вводить не планируют.

— Сейчас пока ни о каких дополнительных ограничениях речи нет. Мы будем просто просить людей прививаться, а от кого-то уже требовать — в тех отраслях, где вакцинация признана обязательной, — добавил министр.

Он также напомнил, что все ограничения — временные. Их послабление случится сразу, как ситуация с коронавирусом наладится.

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