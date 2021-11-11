Мэр Новосибирска рассказал о возможности введения QR-кодов в транспорте

В Новосибирске не исключили введение QR-кодов о вакцинации от коронавируса в транспорте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске не исключили введение QR-кодов о вакцинации от коронавируса в транспорте. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на пресс-конференции 11 ноября.

— О том, будут ли введены QR-коды в транспорте, покажет будущее. Пока что мы будем анализировать опыт их введения в общепите, — пояснил градоначальник.

Напомним, в кафе и ресторанах Новосибирской области QR-коды начнут действовать уже с 12 ноября. Также в скором времени зоны для проверки кодов будут открыты и на фудкортах в торговых центрах. В связи с этим некоторые городские ТЦ решили вообще убрать зону со столами и оставить работу для общепита только на вынос.

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