В больнице Краснообска, на которую родители пожаловались из-за смертельной инфекции, за год умерли 8 детей

С мая по сентябрь было зафиксировано 5 летальных исходов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Центральной районной больнице Краснообска с начала 2021 года умерли восемь детей. Ранее родители онкобольных малышей жаловались на эту клинику, уверяя, что дети там погибают от инфекции, а не от рака. Данные о смертности озвучили в Минздраве Новосибирской области.

— За 9 месяцев 2021 гoдa зарегистрировано 8 летальных исходов; в том числе в период с мая по сентябрь — 5 летальных исходов, — рассказали в региональном ведомстве.

В Минздраве добавили, два ребенка умерли из-за инфекционных осложнений. В остальных случаях причины летальных исходов следующие: прогрессирование основного онкологического или онкогематологического заболевания, синдром полиорганной недостаточности на фоне неуправляемой опухолевой прогрессии и инфекционные осложнения на фоне иммуносупрессии.

Напомним, по факту смерти двух детей в больнице Краснообска, которые по мнению родителей, скончались от больничной инфекции, проверку проводит прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца направили в Кузбасс

Его рассмотрит Восьмой кассационный суд (подробнее).

В Новосибирске задержали экс-прокурора Дениса Ференца: рассказываем, в чем его обвиняют

Также задержаны бывший сотрудник прокуратуры Александра Аверина и юрист Дмитрий Куклин (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.