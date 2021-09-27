Под Новосибирском родители пожаловались на больницу, где от смертельной инфекции умирают онкобольные дети

Эвелина скончалась 15 сентября в Красноярской больнице. Фото: предоставлено Умидой Абдуллаевой.

Родители детей, больных онкологией, заявили, что их ребятишек убивает не рак, а инфекция в больнице Краснообска. Об этом рассказала мама девочки, скончавшейся там 15 сентября.

— Инфекция полностью отравила ее организм, это был сепсис. Почки не справлялись, время уже упущено. Состояние ухудшалось. Подключили вентиляцию легких. С каждым часом все хуже и хуже. Она уже впала в кому. 5 дней мой ребенок умирал. Я хочу спросить у врачей: Хасикяна и Воротникова, почему вы не забили тревогу раньше?! Мы же не единственные — в то время еще с такими же симптомами лежали детки в реанимации. До этого умер мальчик, — написала мама девочки в Инстаграм.

По словам женщины, летом 2021 года 9-летней Эвелине Гурьяновой поставили диагноз злокачественная опухоль в печени — гепатобластома. 13 августа 2021 года ребенка направили в профильное учреждение в Краснообске, где она почти через месяц и умерла.

— С каждым днем ей становилось хуже. Анализы начали показывать инфекцию в крови. Я ходила к заведующему Хасикяну Карену Геворгивочу, он убеждал, что все под контролем, — рассказывает мама Эвелины.

Случай Эвелины не единичный, отметила Умида Абдулаева. Из-за предполагаемой внутрибольничной инфекции умер еще один ребенок — мальчик.

Убитые горем родители создали сообщество под названием «Самое Светло Самое Родное» и делятся в нем своими историями.

В Минздраве пока никак не прокомментировали информацию о происходящем в Краснообской больнице.

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