Прокуратура проводит проверку после смерти двух онкобольных детей в больнице под Новосибирском

По мнению родителей, в больнице есть опасная инфекция Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура Новосибирской области проверит больницу Краснообска, в которой скончались два ребенка. Родители уверены, дети умерли из-за инфекции, которая «гуляет» по медучреждению, а не от рака.

— Началась проверка законности обеспечения лекарством онкобольных детей, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в прокуратуре Новосибирской области.

Напомним, 15 сентября скончалась 9-летняя Эвелина Гурьянова, которая боролась со злокачественной опухолью в печени — гепатобластомой. Ребенок был переведен в больницу Краснообска за месяц до смерти. Именно в этой лечебнице девочке становилось хуже, а анализы стали показывать инфекцию в крови.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.