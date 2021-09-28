Прокуратура проводит проверку после смерти двух онкобольных детей в больнице под Новосибирском

По мнению родителей, в больнице есть опасная инфекция
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Прокуратура Новосибирской области проверит больницу Краснообска, в которой скончались два ребенка. Родители уверены, дети умерли из-за инфекции, которая «гуляет» по медучреждению, а не от рака.
— Началась проверка законности обеспечения лекарством онкобольных детей, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в прокуратуре Новосибирской области.
Напомним, 15 сентября скончалась 9-летняя Эвелина Гурьянова, которая боролась со злокачественной опухолью в печени — гепатобластомой. Ребенок был переведен в больницу Краснообска за месяц до смерти. Именно в этой лечебнице девочке становилось хуже, а анализы стали показывать инфекцию в крови.
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