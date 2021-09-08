Дело экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца направили в Кузбасс. Фото: Олег ЗОЛОТО

В среду, 8 сентября, стало известно, что дело в отношении бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца направили в другой регион. В ближайшее время его рассмотрят в Кузбассе, в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции.

— Уголовное дело в отношении Авериной А.И., Куклина Д.В., Ференца Д.Л., Федосеева М.В., Кулибанова П.Ю. направили в другой регион по ходатайству Ференца и его адвоката об изменении территориальной подсудности уголовного дела, — уточнили в пресс-службе Центрального районного суда Новосибирска.

По информации госоргана, постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее КП-Новосибирск писала, в конце июня 2021 года Ференца освободили из-под домашнего ареста. Сообщалось, что ему могли запретить совершать ряд действий — пользоваться мобильным, общаться с фигурантами дела, передвигаться в конкретное время и посещать определенные места.

Известно, экс-прокурора Дениса Ференца задержали в конце ноября 2020 года. Тогда же арестовали юриста Куклина и бывшего руководителя по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александру Аверину. Напомним, каждого из них обвиняли в превышении должностных полномочий.

Сообщалось также, что арест Ференца и Куклина был связан с делом экс-председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового. Тогда его обвинили в мошеннических схемах. В отношении него возбудили уголовное дело после проверок УФСБ. Следователи выяснили, Яровой взял с партнера крупную многомиллионную сумму якобы за прекращение уголовного дела, которое он мог сам инициировать.

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