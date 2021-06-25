Бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца освободили из-под домашнего ареста

Денису Ференцу изменили меру пресечения. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В пятницу, 25 июня, стало известно о том, что бывшему прокурору Новосибирска Денису Ференцу снова изменили меру пресечения. Его освободили из-под домашнего ареста, а ранее он находился в СИЗО. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции.

— Теперь ему запрещены определенные действия, — уточнили КП-Новосибирск в суде.

По закону, суд может запретить пользоваться телефоном, передвигаться автомобилем, общаться с фигурантами уголовного дела, быть в определенных местах и передвигаться в конкретное время.

Напомним, экс-прокурора Дениса Ференца задержали в конце ноября 2020 года. Вместе с ними также арестовали юриста Куклина и бывшего руководителя по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александру Аверину. Известно, что всех их обвиняли в превышении должностных полномочий.

Сообщалось также, что арест Ференца и Куклина был связан с делом экс-председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового, которому предъявили обвинение в мошенничестве. После проверок, проведенных УФСБ РФ по Новосибирской области, в отношении него возбудили уголовное дело. Как удалось установить следствию, Яровой взял с партнера крупную многомиллионную сумму якобы за прекращение уголовного дела, которое, он мог сам инициировать.

Кроме того в ходе следствия нашлась еще одна жертва Ярового — бизнесвумен, которая заявила, что бизнесмен инициировал в отношении нее уголовное дело с целью завладеть ее дорогостоящей недвижимостью. Ярового поместили в СИЗО. Именно после его ареста, который случился в сентябре 2020, начались массовые задержания: не исключено, что бизнесмен решил сотрудничать со следствием и стал называть фамилии тех, кто помогал ему в мошенничестве.

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