Уголовное дело экс-прокурора Дениса Ференца вернули в Новосибирск

Уголовное дело экс-прокурора Дениса Ференца вернули на рассмотрение в Новосибирск.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Уголовное дело экс-прокурора Дениса Ференца вернули на рассмотрение в Новосибирск. Напомним, ранее по ходатайству Ференца и его адвоката об изменении территориальной подсудности уголовного дела, оно было направлено в Кемерово.
— Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово отказался принять к рассмотрению уголовное дело в отношении Дениса Ференца в связи с тем, что не увидел для этого оснований. И дело вернули на рассмотрение в Новосибирск, — пояснил источник КП-Новосибирск.
Известно, экс-прокурора Дениса Ференца задержали в конце ноября 2020 года. Тогда же арестовали юриста Дмитрия Куклина и бывшего руководителя по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александру Аверину. Напомним, каждого из них обвиняли в превышении должностных полномочий. Сообщалось также, что арест Ференца и Куклина был связан с делом экс-председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового, которого обвинили в мошеннических схемах. В отношении него возбудили уголовное дело после проверок УФСБ. В конце июня 2021 года Дениса Ференца освободили из-под домашнего ареста.
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