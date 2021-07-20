Владельцы складов, пострадавших из-за взрыва на новосибирской АЗС, требуют компенсацию в 9 миллионов рублей

Собственники складов, пострадавших от взрыва на газовой заправке 14 июня, обратились в суд. Фото: Дмитрий Алексенко

В Новосибирске собственники складов, пострадавших от взрыва на газовой заправке 14 июня, обратились в суд. Они требуют возместить им материальный ущерб.

— В суд поступило исковое заявление к ООО «Сибгаз» о возмещении материального ущерба в размере 9 080 900 рублей, причиненного в результате взрыва на газозаправочной станции, произошедшего 14 июня 2021 года, — сообщили в Октябрьском районном суде.

Напомним, взрыв на газовой АЗС на Гусинобродском шоссе, 60. В результате ЧП на больничных койках оказались 17 человек: 7 из них получили сильные ожоги и находятся в тяжелом состоянии в реанимации. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям». По предварительной информации, причиной мощного взрыва стало нарушение техники безопасности: газовоз, приехавший сливать топливо, не заземлили. Сейчас владелец и инженер взоравшейся АЗС находятся под арестом.

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