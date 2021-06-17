В Новосибирске инженера взорвавшейся АЗС отправили под домашний арест. Фото: стоп-кадр.

В четверг, 17 июня, в Новосибирске избрали меру пресечения инженеру взорвавшейся заправки. Его задержали во вторник, 15 июня, спустя день после крупного происшествия, как и владельца АГЗС.

— Инженеру взорвавшейся газовой заправки избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, — сообщили в Центральном районном суде. — Таким образом, под арестом он пробудет до середины августа.

В суде также назвали запреты, установленные для инженера. Так, ему запрещено покидать место жительства без согласования с контролирующими органами. Исключения составляют случаи, когда требуется экстренная медицинская помощь. Также ему нельзя выезжать за пределы Новосибирска, пользоваться средствами связи: мобильным, Интернетом, почтой. Исключения — случаи, когда нужно вызвать сотрудников экстренных служб или связаться с представителями контролирующих органов. Инженеру также запретили общаться со свидетелями, потерпевшими и их представителями, а еще обвиняемыми и подозреваемыми по уголовному делу.

— Контролировать исполнение домашнего ареста и следить за соблюдением установленных судом запретов будет Уголовно-исполнительная инспекция ГУФСИН России по Новосибирской области, — уточнили в пресс-службе госоргана.

По словам адвоката инженера АГЗС, они не будут обжаловать выбранную меру пресечения. Юрист отметил, что подзащитный вины в случившемся в настоящий момент не признает.

Накануне избрали меру пресечения владельцу АГЗС, арестовав его на 2 месяца. Он будет находиться в СИЗО до середины августа. При этом арестованный и его адвокат уверены, вины владельца заправки в случившемся нет. Они намерены обжаловать судебное решение. По словам юриста, газовоз, из-за которого произошел взрыв, АЗС не принадлежал.

Напомним, ЧП на газовой АЗС случилось 14 июня. В тот день на Гусинобродском шоссе, 60 прогремел мощный взрыв. В результате ЧП в больницу попали 17 человек: 7 из них получили сильные ожоги. После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям». В настоящий момент дело передано в центральный СК. Согласно предварительным данным, взрыв произошел из-за нарушений техники безопасности: газовоз, который приехал сливать топливо, не заземлили должным образом. После ЧП губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проверить обоснованность размещения АЗС рядом с жилыми домами. Глава региона уверен, последствия от взрыва на АГЗС могли быть гораздо страшнее.

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