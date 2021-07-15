Экс-директор клиники Мешалкина в Новосибирске пойдет под суд

Экс-директор клиники пойдет под суд. Фото: Влад КОМЯКОВ

Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-директора клиники Мешалкина Александра Караськова и его жены и заместителя Ирины Бойцовой, а также двух коммерсантов. Напомним, их обвиняют в крупных хищениях при госзакупках.

— В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), — сообщили в областной прокуратуре. — По версии следователей УФСБ России по Новосибирской области, с 2015 по 2018 год директор учреждения совместно с другими участниками и руководителями коммерческих организаций создал для подконтрольных фирм условия для победы на аукционах, проводимых учреждением в целях закупки медицинских товаров. Таким способом им удалось почти 1,9 миллиард рублей.

Обвиняемые добровольно возместили причиненный преступлением ущерб в размере свыше 960 миллионов рублей, однако на их имущество все же был наложен арест. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Центральный районный суд.

Напомним, академика Караськова и его жену задержали сотрудники регионального УФСБ летом 2019 года. Суд направил задержанных в СИЗО, однако позже, когда супруги признали вину и начали сотрудничать со следствием, их перевели под домашний арест, а потом отпустили под подписку о невыезде. Обвиняемыми по этому же делу проходят бывший замдиректора клиники — Евгений Покушалов. Его уголовное дело уже находится в суде.

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