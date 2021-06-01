Суд рассмотрит дело экс-директора клиники им. Мешалкина, обвиняемого в хищениях 1,9 миллиардов рублей. Фото: https://meshalkin.ru/.

Дело бывшего замдиректора клиники имени Мешалкина Евгения Покушалова рассмотрят в суде. Ранее он попал под следствие по подозрению в миллиардной растрате. Обвинительное заключение в отношении Покушалова утвердили в прокуратуре Новосибирской области. Известно также, что с обвиняемым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем его дело выделили в отдельное производство.

— Следствие установило, замдиректора клиники в 2015-2018 годах совместно с другими участниками и руководителями коммерческих организаций создал для подконтрольных фирм условия для победы на аукционах, проводимых учреждением в целях закупки медицинских товаров. Благодаря чему ему удалось похитить почти 1,9 миллиардов рублей, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В ведомстве отметили, Покушалов и другие участники махинаций возместили нанесенный Минздраву ущерб в размере более 960 миллионов рублей. Известно также, что их имущество арестовали.

В ближайшее время прокуратура направит дело Покушалова в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. При этом расследование в отношении других лиц, замешанных в афере, продолжается.

Ранее КП-Новосибирск писала, что у Покушалова конфисковали квартиру в Нью-Йорке. Он не смог доказать, что законно купил недвижимость стоимостью 1,3 миллионов долларов.

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