У бывшего замдиректора клиники им. Мешалкина конфисковали квартиру в Нью-Йорке за 1,3 миллиона долларов

У Евгения Покушалова обнаружились две квартиры в Нью-Йорке. Фото: https://meshalkin.ru/

У экс- заместителя директора клиники им. Мешалкина Евгения Покушалова изъяли квартиру в Нью-Йорке стоимостью 1,3 миллиона долларов: такое решение принял Советский районный суд Новосибирска.

— Прокуратура установила, что с 2014 года экс-руководитель учреждения нарушил антикоррупционные требования законодательства. Он не отразил в ежегодных справках о доходах сведения о принадлежащей ему с 2014 года на праве собственности квартире в Нью-Йорке за 1, 3 миллион долларов, а также о произведенных им на ее приобретение расходах. Служащий также не указал о приобретении в 2017 году фирмой, совладельцем которой он является, квартиры Нью-Йорке, стоимостью более 1, 3 миллиона долларов, — пояснили в областной прокуратуре.

Доказать, что эта недвижимость была приобретена им законно, сибиряк не смог. В связи с этим прокуратура сделала вывод о несоответствии расходов и доходов экс-заместителя директора. Советский районный суд иск прокуратуры удовлетворил только частично, конфисковав принадлежащую ему квартиру в США за 1 миллион 280 тысяч долларов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что топ-менеджер клиники имени Мешалкина попал попал под следствик после того, как его заподозрили в миллиардной афере на госзакупках.

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