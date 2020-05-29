2020-05-29T05:35:15+03:00
Общество

У новосибирского кардиохирурга хотят забрать две квартиры в Нью-Йорке стоимостью 123 миллиона рублей

Прокуратура считает, что недвижимость доктор купил не на свои законные доходы
Александра Сударь
Поделиться:
У известного кардиохирурга хотят отобрать две квартиры в Америки.У известного кардиохирурга хотят отобрать две квартиры в Америки.
Изменить размер текста:

Прокуратура Новосибирской области направила в суд иск о конфискации зарубежной недвижимости бывшего заместителя директора НМИЦ имени академика Мешалкина Евгения Покушалова.

Топ-менеджер медцентра не смог доказать, что он купил две квартиры в Нью-Йорке на законные доходы.

Иск поступил в Советский районный суд.

— Прокуратура установила, что экс-руководитель учреждения нарушил антикоррупционные требования законодательства. Он не показал в справке о доходах, что владеет с 2014 года квартирой в Нью-Йорке стоимостью почти 1, 3 млн долларов США. Врач также не указал, что фирмой, где он является совладельцем, в 2017 году была куплена еще одна квартира в Нью-Йорке стоимостью более 1, 3 млн долларов США. Общая стоимость двух квартир составляет около 123 миллионов рублей, — сообщает областная прокуратура.

Результаты судебного рассмотрения взяты в прокуратуре на особый контроль.

Напомним, топ-менеджер клиники имени Мешалкина, известный кардиохирург попал под следствие после того, как его заподозрили в миллиардной афере на госзакупках.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Квартирка в Бронксе, цена смешная»: как сторонники арестованного топ-менеджера клиники им. Мешалкина объясняют его покупки в Нью-Йорке.

Друзья кардиохирурга не видят ничего криминального в том, что врач мог утаивать от декларации недвижимость за рубежом. (подробнее)

Похищен миллиард и 350 миллионов: за махинации с торгами задержан топ-менеджер клиники им. Мешалкина.

В крупнейшем за Уралом медицинском центре идут обыски, силовики возбудили уголовное дело сразу по двум статьям [фото, видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Колеса вылезли наизнанку»: новосибирец врезался в грузовик с прицепом и погиб
«Полный паралич тела и отек мозга»: сибирячка впала в кому после того, как ее укусил клещ на даче
Никуда не поедете: в новосибирское метро перестали пускать пассажиров без масок
У новосибирского кардиохирурга хотят забрать две квартиры в Нью-Йорке стоимостью 123 миллиона рублей
Новосибирские музыканты сыграли гимн самоизоляции на ложках и дверце от стиралки
«Надо же, какая ты уродина»: новосибирца напугала говорящая рыба-мутант
«А если на машину упадут?»: девочки-подростки устроили танцы на крыше высотки
Погода на сегодня в Новосибирске: днем будет тепло, ночью -3 градуса
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 29 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
«Выпадали пучками»: сибирячка сходила на бьюти-процедуру и осталась без ресниц
График отключения горячей воды в Новосибирске в июне 2020: рассказываем, кто и когда останется без кипятка
«Лишь бы не взорвалось»: в Новосибирске вспыхнул автомобиль
«Промок и замерз»: под Новосибирском 3-летний мальчик несколько часов провел в лесу
Продление масочного режима в Новосибирске с 31 мая: до какого числа будет действовать
В Новосибирске загорелся заброшенный детский лагерь