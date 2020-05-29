У новосибирского кардиохирурга хотят забрать две квартиры в Нью-Йорке стоимостью 123 миллиона рублей

29 Май 2020 2020-05-29T05:35:15+03:00

У известного кардиохирурга хотят отобрать две квартиры в Америки.

Прокуратура считает, что недвижимость доктор купил не на свои законные доходы

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Прокуратура Новосибирской области направила в суд иск о конфискации зарубежной недвижимости бывшего заместителя директора НМИЦ имени академика Мешалкина Евгения Покушалова.

Топ-менеджер медцентра не смог доказать, что он купил две квартиры в Нью-Йорке на законные доходы.

Иск поступил в Советский районный суд.

— Прокуратура установила, что экс-руководитель учреждения нарушил антикоррупционные требования законодательства. Он не показал в справке о доходах, что владеет с 2014 года квартирой в Нью-Йорке стоимостью почти 1, 3 млн долларов США. Врач также не указал, что фирмой, где он является совладельцем, в 2017 году была куплена еще одна квартира в Нью-Йорке стоимостью более 1, 3 млн долларов США. Общая стоимость двух квартир составляет около 123 миллионов рублей, — сообщает областная прокуратура.

Результаты судебного рассмотрения взяты в прокуратуре на особый контроль.

Напомним, топ-менеджер клиники имени Мешалкина, известный кардиохирург попал под следствие после того, как его заподозрили в миллиардной афере на госзакупках.

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ИСТОЧНИК KP.RU