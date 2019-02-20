2019-02-20T05:57:41+03:00
Общество

Похищен миллиард и 350 миллионов: за махинации с торгами задержан топ-менеджер клиники им. Мешалкина

В крупнейшем за Уралом медицинском центре идут обыски, силовики возбудили уголовное дело сразу по двум статьям
Виктория МИНАЕВА
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Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина является одним из ведущих в России.Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина является одним из ведущих в России.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В самом известном медицинском центре Новосибирска сейчас работают силовики: заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра им. академика Мешалкина попал в коррупционный скандал. Его подозревают в афере на миллиард рублей. Как стало известно КП-Новосибирск, сейчас мужчина задержан. Спецгруппа поджидала его сегодня с утра на рабочем месте.

ПЫТАЛСЯ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ МИЛЛИОНЫ

— Действуя с другими соучастниками, посредством создания условия для победы различным подконтрольным фирмам в торгах, которые проводила клиника, были похищены из бюджета более миллиарда, а именно не менее 1 350 000 000 рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник, близкий к следствию.

Сумму, которая кажется просто астрономической, увели из бюджета за три года (с 2015 по 2018). Но топ-менеджера обвиняют не только в этой финансовой афере. Деньги он пытался легализовать:

— Через использование расчетных счетов аффилированных организаций и других неустановленных лиц, для придания правомерного вида пользования похищенными деньгами, были выплачены средства в размере не менее 820 миллионов рублей, что считается особо крупным размером, — добавил наш источник.

В клинике сейчас идут следственные действия.

В клинике сейчас идут следственные действия.

ПРЕТЕНЗИИ БЫЛИ ОТ УФАС И МВД

Еще в начале 2018 года антимонопольная служба заявила, что в медцентре возможен картельный сговор на 437 торгах. Две фирмы вызвали особое подозрение — это ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра», которые поставляли лекарства и медизделия, с ними клиника заключила контрактов на сумму более 500 миллионов рублей. По сути эти две конторы договорились между собой, кто и по какому лоту будет победителем, честной конкурентной борьбы не было, из-за чего закупки осуществлялись по завышенным ценам. Весной 2018 года в ГУ МВД по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье «Ограничение конкуренции».

— По юридическим адресам компаний проводились обыски, в ходе которых изымалась компьютерная техника и документы, — комментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Возможно, обыски, которые проходят сегодня, как-то связаны с этой историей. Но в этот раз возбуждено уголовное дело по более тяжким статьям — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», а также «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере». Только за мошенничество топ-менеджеру клиники грозит до 10 лет колонии.

Несмотроя на обыски, врачи продолжают принимать пациентов.

Несмотроя на обыски, врачи продолжают принимать пациентов.

СПРАВКА «КП»

Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина — крупнейший России. За Уралом это единственное медицинское учреждение, получившее статус национального. В клинике выполняют все виды операций на сердце и сосудах, помогая детям даже в первые дни жизни. Также в центре есть такие направления, как онкология, нейрохирургия, педиатрия, акушерство-гинекология и трансплантология. В клинике лечатся жители со всех регионов России, более 96% операций выполняются для пациентов бесплатно, по государственным квотам. С 1999 года директором учреждения является академик РАН Александр Караськов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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