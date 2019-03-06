«Квартирка в Бронксе, цена смешная»: как сторонники арестованного топ-менеджера клиники им. Мешалкина объясняют его покупки в Нью-Йорке

Адвокаты Евгения Покушалова пытались обжаловать его арест в Новосибирском областном суде, но безуспешно. Напомним, топ-менеджера клиники имени Мешалкина, известного кардиохирурга заподозрили в миллиардной афере на госзакупках. К возбужденным уголовным делам добавилась еще одна претензия. В суде прозвучало, что у доктора за рубежом незадекларированная недвижимость — несколько квартир в Нью-Йорке.

Сначала адвокат Покушалова — Лариса Шихалева — называла это ошибкой, мол, недвижимость принадлежит сестре Евгения, а квартиры приписали его супруге, якобы следствие просто попутало инициалы женщин. Но после того, как общественники опубликовали документы, что некий Евгений Покушалов действительно владеет шестью объектами недвижимости в США, стала избегать комментариев, игнорируя звонки и СМС от журналистов «КП».

«О КАКОМ ИМУЩЕСТВЕ ВЫ ГОВОРИТЕ?»

Уже в областном суде стало известно, что у кардиохирурга появился новый защитник Николай Украинцев, этот адвокат когда-то фигурировал в другой громкой истории — деле Солодкиных. Заммэра Новосибирска и его отца — помощника губернатора — в итоге осудили за участие в преступном сообществе «труновских», эта банда крышевала вещевой рынок и занималась убийством бизнесменов. Сейчас Украинцев, как и тогда, настаивает на невиновности своего подзащитного.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/695756" frameborder="0"></iframe> Суд оставил топ-менеджера клиники им. Мешалкина Евгения Покушалова под стражей.Даба ДАБАЕВ

— Там десятки ходатайств, личных поручительств за Евгения Покушалова, все они приобщены к материалам дела, — начал рассказывать о сторонниках доктора Украинцев.

— А кто, например, поручился за вашего подзащитного?

— Я не смогу сейчас перечислить. Там десятки людей, жителей города, страны.

— А можете прокомментировать информацию об имуществе за рубежом вашего подзащитного? - задали неудобный вопрос адвокату журналисты «КП».

— О каком имуществе вы говорите? Я понятия не имею, о чем вы спрашиваете сейчас! - сказал Украинцев и демонстративно отвернулся в другую сторону. Где с удовольствием ответил на легкий вопрос:

— О чем вы просили суд?

— Мы просили суд о справедливости. О спра-вед-ли-вости.

На Покушалове зарегистрировано шесть объектов недвижимости в Нью-Йорке. Фото: https://sibleaks.com/

ПОЛУЧАЛ БОЛЬШЕ ЛЕТЧИКА

Впрочем, другие сторонники Покушалова в отличие от адвоката оказались в курсе активов медика.

— Насчет имущества за рубежом: миллиарда долларов у него точно нет, и там не дворцы в Бронксе (округ в Нью-Йорке), — рассказал КП-Новосибирск Владислав Фоменко, научный сотрудник Института органической химии. — А для того, чтобы представить уровень его доходов, надо понять, что он является уникальным оперирующим кардиохирургом. Обычный врач не поедет оперировать в США, а его зовут, и он там оперировал тяжелых больных. Для сравнения: летчик, который водит самолеты в США, получает 1-2 миллиона долларов в год. А кардиохирург — в разы больше, тем более приезжий. И какие бы у него ни были деньги, все они честно заработаны!

Улица Нью-Йорка, на которой общественники нашли недвижимость на имя некоего Евгения Покушалова. Фото: Google Maps

— Я знаю, что у их семьи есть небольшая недвижимость за рубежом: это квартира, где живут родители Евгения Анатольевича и сын. И, на мой взгляд, это не является чем-то преступным, что у человека есть такая недвижимость, — поддержала ученого Наталья Пинус, депутат Совета депутатов города Новосибирска.

Депутат Наталья Пинус (слева) пришла в суд, чтобы поддержать кардиохирурга.Фото: Даба ДАБАЕВ

— А почему от декларации он это скрывал?

— Он не является госчиновником, руководителем, поэтому не обязан был их декларировать,— считает Владислав. — Тем более, я не знаю, что там за недвижимость, может, она была куплена для родителей — я не в курсе этих деталей. Там не дворцы, не то, что у некоторых товарищей показывают с дронов: там какой-то кондоминиум (это форма собственности в США), квартирка в Бронксе. Знаете, меня это не впечатляет.

ДОЛЖЕН ЛИ БЫЛ ДЕКЛАРИРОВАТЬ?

Сторонники Покушалова в один голос твердят, что даже, если у доктора есть квартиры в Нью-Йорке, то он их заработал честным трудом, спасая людей. А то, что в декларациях не отображал, так, мол, и не обязан был. Вот и Евгений Гуйда, директор ООО «Артехникс» и товарищ Покушалова, дает нам интервью:

— По недвижимости в США: там у него два кондоминиума в Бронксе. Цена по американским меркам смешная — около 900 тысяч долларов (59 378 040 рублей). При этом, если вы посмотрите открытые декларации, который Евгений Анатольевич в принципе не должен был сдавать, но заполнял их добровольно, то, к примеру, в 2014 году у него было официального дохода около 600 тысяч долларов (это не так, в декларации, опубликованной на сайте клиники, речь идет о 8 миллионах рублях - Ред.)! Но он не должен был эти квартиры декларировать. Он заплатил с заработанных денег налоги, и не обязан отчитываться о приобретенной за рубежом недвижимости: эти квартиры уже его расходы, а не доходы!

Журналисты и сторонники доктора в ожидании решения суда.Фото: Даба ДАБАЕВ

То есть доктор в добровольном порядке заполнял декларацию, но при этом забывал про активы в США? А в действительности даже не должен был ее заполнять? Оказывается, обязан был.

На сайте Министерства здравоохранения РФ выложен приказ от 9 декабря 2016 г. № 944н, подписанный Вероникой Скворцовой, где перечисляются должности медиков, которые «обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», причем не только на себя, но и на супругу, и на несовершеннолетних детей. Клиника имени Мешалкина — федеральное государственного бюджетное учреждение. И отчитываться о своих доходах и недвижимости обязаны были руководитель, его заместитель (кем и был Покушалов), а также главный бухгалтер. Так что фразы из серии «в принципе не должен был сдавать» выглядят странно. За липовую декларацию, конечно, не грозит тюрьма, только увольнение. И Покушалов не мог об этом не знать.

Официальный документ, опубликованный на сайте Минздрава РФ, в котором говорится, кто должен заполнять декларацию.

«ПОКА ОН НАХОДИТСЯ ПОД СТРАЖЕЙ, УМИРАЮТ 50 ЧЕЛОВЕК»

Защитники доктора напирают, что пока тот за решеткой, его пациенты в опасности. Но в клинике имени Мешалкина «Комсомолке» официально заявили следующее:

— Арест Покушалова не отразился на лечебной деятельности центра.

Впрочем, в той же клинике добавляют, что не верят в виновность сотрудника.

— Покушалов в период 2015-1018 годы являлся ответственным за обеспечение научной деятельности Центра. Однако, по мнению Центра, Покушалов в рамках своих должностных полномочий не мог и не оказывал влияния на процедуру определения поставщика, — говорится в официальном ответе на запрос «Комсомолки».

Суд оставил Евгения Покушалова в СИЗО.Фото: Даба ДАБАЕВ

Научный сотрудник Владислав Фоменко переживает не только, что арестовали талантливого доктора, говорит, закрыли изобретателя, который мог спасти жизни.

— Евгений Анатольевич 10 лет назад пришел по собственной инициативе к нам в институт с идеей уникального препарата, доклинические испытания которого уже завершены. И уже поступило предложение о реализации и внедрении данного лекарства. Этот препарат будет спасать до 20 тысяч жизней в год, и в мире никакого другого аналога ему нет. То есть каждый день, что Евгений Анатольевич находится под стражей, умирает 50 человек, — говорит ученый. — Еще больше людей становятся инвалидами, страдают сердечной недостаточностью, аритмией.

Конечно, не очень понятно, как арест изобретателя ставит крест на препарате, который одобрен и прошел испытания. Но ясно другое: большинство защитников Покушалова действительно верят в честность кардиохирурга. Настолько, что даже несмотря на информацию о приличных доходах, скрытых активах в Нью-Йорке, скидываются ему деньгами на адвоката.

— Это не афишируется. Но люди собирают средства на оплату адвоката для Евгения Анатольевича, потому что это очень затратно, — сказала «Комсомолке» депутат Наталья Пинус.

Собирают в интернете и подписи: петицию на change.org подписали уже более 8 тысяч человек. Они не могут поверить, что этот человек мог обмануть государство. А вы кому верите в этой истории?

ОФИЦИАЛЬНО

Прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления Ксения Клековкина:

— Евгений Покушалов обвиняется в совершении мошенничества организованной группой лиц в особо крупном размере и легализации полученных мошенническим путем средств. Поскольку доказательства совершенного деяния суду были представлены, и с учетом того, что у Покушалова есть родственники за рубежом, обширные связи в обществе, можно было делать выводы, что у него есть возможность скрыться. Именно поэтому мы просили суд оставить его под стражей и наше ходатайство удовлетворили.