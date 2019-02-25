С видом на залив и яхты: общественники нашли у Евгения Покушалова недвижимость в Бруклине

У новосибирского кардиохирурга, которого подозревают в миллиардной афере на госзакупках, могут быть подпольные активы в США. К такому мнению пришли общественники, изучив интернет. Через открытые поисковые системы — www.whitepages.com и www.intelius.com (базы данных о жителях США) они обнаружили, что некий Evgeny Pokushalov владеет недвижимостью в Нью-Йорке.

— Я обратил внимание, что в суде по избранию меры пресечения было упомянуто, что у врача могут быть американские активы. В Штатах это проверить очень просто, я зашел в две поисковые системы, забил там на английской транскрипции «Евгений Покушалов» и увидел адрес в Бруклине, — рассказал КП-Новосибирск Евгений Митрофанов, руководитель Сибирского правового центра защиты прав потребителей. — Затем я зашел на сайт мэрии Нью-Йорка, там есть раздел, где можно смотреть сделки с недвижимостью, и увидел шесть объектов в собственности Покушалова.

На Евгении Покушалове зарегистрировано шесть объектов недвижимости в Нью-Йорке. Фото: https://sibleaks.com/

—Там были сканы документов на недвижимость, на них хорошо видна подпись владельца. Я для сравнения нашел документы на сайте клиники им. Мешалкина, где расписывался наш Евгений Покушалов. На мой взгляд, подписи очень похожи. Понятно, что в данном случае достаточно сделать почерковедческую экспертизу, чтобы понять тот это Покушалов или не тот.

Обратите внимание на подпись. Фото: https://sibleaks.com/

Согласно последней декларации, которую заместитель директора центра им. Мешалкина подавал в 2018 году, он владел только российской недвижимостью. О квадратных метрах в США там не было ни слова. Покушалов декларировал две квартиры (одна из них — 360 квадратных метров — в общей собственности с женой, в другой квартире у него доля 2\3), а также автопарковку и Мерседес S500. На неработающей супруге были записаны доли в жилом доме и земельный участок. Доход известного кардиохирурга составил 5,7 миллиона рублей за год. На эти деньги он содержал супругу и двоих несовершеннолетних детей, а также помогал старшему сыну, который, судя по соцсетям врача, учится в США.

Эти подписи Евгения Покушалова можно найти на сайте клиники им. Мешалкина. Фото: https://sibleaks.com/

Недвижимость, которую нашли общественники, находится в «русском квартале» Бруклина — Шипсхед Бэй (в переводе дословно, как «Залив кейпкодского карася»). Покушалов (новосибирский врач или его полный тезка) владеет квартирами в кондоминиуме, а также парковочными местами прямо на берегу залива. Вид из окна открывается красивый: набережная, частные яхты, а ближе к берегу плавают лебеди... В 2013 году ЖЖ-блогер под ником levik, описывая инфраструктуру этого райончика, добавлял, что «цены здесь начинаются с половины миллиона долларов».

В базе данных жителей США значится Evgeny Pokushalov с недвижимостью на берегу залива. Фото: https://www.whitepages.com

— Недвижимость в США была приобретена с 2011 по 2014 годы, — говорит Евгений Митрофанов. — Если это его (новосибирского врача - Ред.) недвижимость, то он должен был ее задекларировать. И, кстати, в кондоминиуме, где эта недвижимость, очень дорогой ценник. И если взять доходы доктора за последние годы и расходы, получается, ему надо было еще отдельную форму заполнять, указывать, где он деньги взял на покупку этих квартир. Нет, ну может, он до 2014 года был долларовым миллионером и мог себе позволить? Вполне может быть. Но почему не задекларировал? Если это, конечно, наш Покушалов?

— Если будет доказано, что недвижимость его, и он ее решил не светить, может ли врача ожидать судьба другого новосибирского топ-менеджера Илгиза Гарифуллина? У которого имущество обратили в доход государства?

— Тут все в Штатах. Если бы это была российская недвижимость, тогда возможно. Тут вряд ли все это будет обращено в пользу России.

— А тогда какое может быть наказание за то, что человек утаил это от декларации?

— Вообще увольнение тогда полагается. В его нынешней ситуации он бы, наверное, ему обрадовался, если бы это было единственное наказание, — считает Митрофанов.

Напомним, Евгения Покушалова задержали 20 февраля. Тогда же в крупнейшем за Уралом медицинском центре — клинике им. Мешалкина — прошли обыски.

— Действуя с другими соучастниками, посредством создания условия для победы различным подконтрольным фирмам в торгах, которые проводила клиника, были похищены из бюджета более миллиарда, а именно не менее 1 350 000 000 рублей, — комментировал КП-Новосибирск источник, близкий к следствию.