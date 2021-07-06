В Новосибирске завершили расследование дела экс-директора клиники Мешалкина

Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области завершено расследование дела против экс-директора клиники Мешалкина Александра Караськова и его жены и заместителя Ирины Бойцовой. Напомним, их обвиняют в крупных хищениях при госзакупках.

— Материалы против Караськова, Бойцовой, а также двух коммерсантов были направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения на прошлой неделе. Все фигуранты обвиняются в хищении по части 4 статьи 160 УК РФ, также Александр Караськов и бизнесмены, участвовавшие в схеме, обвиняются в отмывании денег по части 4 статьи 174 УК РФ, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Напомним, академика Караськова и его жену задержали сотрудники регионального УФСБ летом 2019 года. Суд направил задержанных в СИЗО, однако позже, когда супруги признали вину и начали сотрудничать со следствием, их перевели под домашний арест, а потом отпустили под подписку о невыезде. Обвиняемыми по этому же делу проходят бывший замдиректора клиники — Евгений Покушалов. Его уголовное дело уже находится в суде.

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