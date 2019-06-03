«Взяли дома, вместе с женой»: сотрудники ФСБ задержали экс-главу клиники Мешалкина

Бывший глава новосибирской клиники имени Мешалкина Александр Караськов попал под уголовное дело. Вместе с ним — его супруга Ирина Бойцова, занимавшая пост замдиректора по организационно-клинической работе. Сегодня их задержали сотрудники местного УФСБ.

По данным источника в правоохранительных органах, топ-менеджерам центра вменяется в вину нарушение 160 статьи уголовного кодекса «Присвоение или растрата группой лиц».

— Взяли их дома, он задержан вместе с женой, — рассказал «КП»-Новосибирск» источник.

Мера пресечения пока не избрана, но в ближайшее время суд решит: останутся супруги на свободе, или на время следствия отправятся в изолятор.

Задержание Караськова в некоторой мере было предсказуемым. Ранее спецслужбы взяли под арест его зама — Евгения Покушалова. По данным «КП», дело Караськова непосредственно связано с этим топ-менеджером, которого задержали по подозрению в махинациях на госзакупках. Цена вопроса — больше миллиарда рублей. По версии следователей, сумму, которая кажется просто астрономической, увели из бюджета за три года (2015 — 2018). Покушалова сначала арестовали, но 15 апреля отпустили из СИЗО под домашний арест. Возможно, тот стал сотрудничать со следствием и сдал своего руководителя.

Напомним, ранее бывший сотрудник клиники рассказывал подробную схему, как ее верхушка могла зарабатывать деньги на госзакупках. Центр специально выставлял крупные лоты, чтобы в них могли участвовать единицы.

— Можно выставить 154 лота — нужны условные хирургические перчатки (лот № 1), бинты (лот № 2), скальпели (лот № 3) и так далее. Это все продукция разных производителей, и у каждого из них большое количество официальных дистрибьюторов. А можно разные товары объединить в один лот. При таких условиях фирма — поставщик скальпелей никак не сможет участвовать в конкурсе, ведь у нее нет бинтов и перчаток, — приводил пример наш собеседник, добавляя, что таким образом продукцию поставляли одна-две фирмы-гиганты.

Например, «Компания ФИТО» — один из крупнейших игроков на аукционах, которые объявляла клиника имени Мешалкина. В большинстве случаев соперником фирмы становилась компания «Терра». Но конкуренция была искусственной: следователи уверены, что поставщики заранее договаривались между собой, кто выигрывает тот или иной лот.

Александр Мартынюк, руководитель одной из фирм-поставщиков, тоже оказался под следствием. Фото: http://fito-nsk.ru

— Бизнесмены этих двух компаний устно договорились о том, что на аукционах будут минимально снижать ценник, чтобы клиника закупала лекарства по самой высокой стоимости, — рассказал «КП» источник. — Они разыгрывали якобы конкурентную борьбу, хотя на деле цена снижалась всего на 0,5% от изначальной максимальной цены контракта. Это чистой воды картельный сговор.

Такая схема помогла двум фирмам за три года получить сотни контрактов на общую сумму 426 миллионов рублей. Это почти полмиллиарда! После того, как полицейские предъявили обвинение учредителю «Компании ФИТО» Александру Мартынюку, Караськов покинул центр. Но после лишения должности директора института остался в клинике в качестве оперирующего кардиолога.

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