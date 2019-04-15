Топ-менеджера клиники Мешалкина, задержанного за миллиардные аферы, отпустили домой

СЕГОДНЯ 14:00 2019-04-15T14:00:41+03:00

Евгений Покушалов по-прежнему является фигурантом уголовного дела, но дожидаться финала расследования он будет на свободе

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После двух месяцев в Следственном изоляторе Евгений Покушалов отправится домой. Суд Центрального района сменил меру пресечения топ-менеджеру клиники имени Мешалкина.

Напомним, доктора задержали по подозрению в махинациях на госзакупках. За Покушалова стали вступаться коллеги, но, тем не менее, в конце зимы суд отправил специалиста под стражу. Теперь следователь сам предложил смягчить меру пресечения.

Заседание, назначенное 15 апреля на 14.00, задержалось на несколько часов. А когда Покушалова привели, многочисленные журналисты заметили разительное изменение во внешности – обладателя густой шевелюры коротко остригли.

Прессу на основную часть заседания не впустили ввиду секретности дела. Однако в конце журналистам дали заслушать решение: домашний арест.

Теперь Покушалов будет дожидаться процесса в домашней обстановке. Ему даже разрешили ежедневные двухчасовые прогулки.

Как содержат арестантов в новосибирском СИЗО – репортаж из изолятора. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU