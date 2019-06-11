Суд отправил экс-директора клиники им. Мешалкина под арест на 2 месяца

СЕГОДНЯ 15:25 2019-06-11T15:45:52+03:00

Михаил Караськов будет под арестом на время следствия. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Находиться под стражей Михаил Караськов будет до 9 августа

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Во вторник, 11 июня, в Центральном районном суде решался вопрос о мере пресечения для Михаила Караськова, экс-директора клиники Мешалкина. Напомним, его задержали вместе с женой, Ириной Бойцовой: она была замом по организационно-клинической работе. Им предъявили обвинение по 160 статье уголовного кодекса «Присвоение или растрата группой лиц». Важный момент: по данным силовиков, Караськов запрещал коллегам давать показания по данному делу.

И хотя Караськова раньше не взяли под стражу якобы из-за проблем с сердцем, на этом заседании все было иначе. Как заявили в суде, согласно предоставленным справкам, у бывшего главы клиники нет заболеваний и диагнозов, которые бы оправдывали домашний арест.

Этото кадр сделан в суде перед арестом Караськова.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Дело Караськова непосредственно связано со скандальным арестом его зама – Евгения Покушалова. Топ-менеджера задержали по подозрению в махинациях на госзакупках. Цена вопроса — больше миллиарда рублей. Покушалова сначала арестовали, но 15 апреля отпустили из СИЗО под домашний арест.

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ИСТОЧНИК KP.RU