В Новосибирске таксист-инвалид, избитый пассажиркой, попал в ДТП

Волонтеры предлагали помощь, но страховка должна покрыть затраты. Фото: предоставлено Дмитрием Кривошеевым // предоставлено компанией автоподбора LikeAvto

Новосибирский водитель Дмитрий Кривошеев, ставший героем социальных сетей, попал в очередную передрягу. Парень рассказал КП-Новосибирск, что днем 7 июля его припаркованный автомобиль угодил в ДТП прямо возле дома.

Как сообщили очевидцы, «Киа Рио» протаранила грузовая «ГАЗель». Микроавтобус разбил зеркало и поцарапал корпус иномарки.

— С машиной все нормально будет, есть страховка. Она покроет расходы на ремонт. Слава богу, я не виноват, — прокомментировал «КП-Новосибирск» Дмитрий Кривошеев.

Кроме этой неприятности в жизни Дмитрия случилось и радостное событие. Волонтеры собрали деньги в помощь таксисту и передали их ему на территории одного из новосибирских предприятий по аренде транспорта. Парень был так растроган, что заплакал от счастья.

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