Число пострадавших на взорвавшейся АЗС на Гусинобродском шоссе увеличилось до 16 человек. Фото: Евгений КОЧКИН

Количество тех, кто пострадал при взрыве на новосибирской заправке, продолжает расти. Так, в настоящий момент известно, что ожоги получили 16 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Известно, в результате ЧП травмировались не только те, кто находился на самой заправке, но и жители ближайших домов. Как сообщили КП-Новосибирск врачи, один человек находится в тяжелом состоянии, трое — в средней степени тяжести, еще один — в легкой степени тяжести. Информация о состоянии других пострадавших уточняется.

В настоящий момент крупный пожар локализован. Тушение огня осложнялось взрывами газовых баллонов. Сейчас на месте происшествия работают 16 единиц техники и другие экстренные службы. Напомним, в результате ЧП пострадали два сотрудника МЧС, которые первыми прибыли на место случившегося.

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