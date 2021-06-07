В Новосибирске водителя «БМВ», насмерть сбившего 12-летнего мальчика, отправили под арест

Водителю «БМВ», насмерть сбившему 12-летнего мальчика на велосипеде, избрали меру пересечения. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Водителю «БМВ», насмерть сбившему 12-летнего мальчика на велосипеде, избрали меру пересечения. Об этом сообщили в Железнодорожном районном суде сегодня, 7 июня.

— Сибиряку по ходатайству старшего следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 03 августа 2021 года, — пояснили в суде.

Напомним, автомобилиста обвиняют в нарушении Правил дорожного движения РФ, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего по статье 264 УК РФ. Напомним, ДТП случилось вечером 5 июня. Недавно в соцсетях появилась видеозапись случившейся трагедии.

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