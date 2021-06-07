Видео, как водитель «БМВ» насмерть сбил 12-летнего мальчика на велосипеде в Новосибирске, появилось в соцсетях

42-летний водитель «БМВ» насмерть сбил 12-летнего мальчика на велосипеде. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

Появилось видео как 42-летний водитель «БМВ» насмерть сбил 12-летнего мальчика на велосипеде. Напомним, ДТП случилось вечером 5 июня. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, когда в него влетела иномарка. Предварительно установлено, что автомобилист проехал на красный сигнал светофора.

На кадрах ролика видно, как мальчик переезжает через дорогу прямо на велосипеде. Примерно на середине пути его сбивает белая иномарка, не притормозившая перед «зеброй».

Сейчас против автомобилиста возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Ранее КП- Новосибирск подробнее рассказывала, что известно о водителе иномарки.

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