В Новосибирске на водителя BMW, сбившего насмерть 12-летнего мальчика, завели уголовное дело

Машина проехала на красный сигнал светофора. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
В Новосибирске на водителя, сбившего насмерть 12-летнего мальчика, завели уголовное дело. Напомним, что ДТП произошло в субботу, 5 июня. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, когда в него влетела иномарка. Мальчик получил травмы не совместимые с жизнью.
— В отношении водителя, находившегося за рулем БМВ, при ДТП, в котором погиб ребенок, сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении сибиряка.
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