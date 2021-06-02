В МВД назвали фейком посты про приезд 60 азербайджанцев с оружием в Новосибирскую область

Инспектор ДПС случайно застрелил 19-летнего парня при задержании. Фото: скриншот с видео.

В среду, 2 июня, в ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали информацию о том, что в Мошково приехали 60 азербайджанцев с оружием.

— В Интернете распространяются посты о якобы приезжавших в поселок Мошково 60 вооруженных представителях азербайджанской диаспоры, которые окружили больницу и местное отделение полиции, а также высказывали угрозы в адрес сотрудников полиции.

Указанная информация не соответствует действительности и носит фейковый характер.

Обстановка в поселке спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов, — рассказали в полиции.

Напомним, суд арестовал 38-летнего гаишника Александра Гусева, предъявив ему обвинение в превышении должностных полномочий и причинении смерти по неосторожности за смертельный выстрел во время задержания нарушителя в Мошково. От него скончался 19-летний парень Векил Абдуллаев.

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