В Оби простились с 6-летним Максимом Федоровым, утонувшим в реке Власиха

Проводить Максима в последний путь пришли более двухсот человек. Фото: "Город Обь Онлайн".

Во вторник, 20 апреля, в ДК «Крылья Сибири», в городе Обь, простились с 6-летним Максимом Федоровым. Напомним, мальчик пропал 15 апреля у реки Власиха. Несколько дней ребенка искали сотрудники экстренных служб: 18 апреля тело мальчика нашли в 70 метрах от того места, где последний раз видели Максима. В последний путь малыша провожали родственники и местные жители. Фотографии с церемонии прощания появились в соцсети.

— К Дворцу культуры подъехали скорая, полиция и ГИБДД. Начали подходить горожане. Работники ритуальной службы занесли детский гробик в холл. Убитые горем родители Максимки шли с трудом на прощание с сыном. Отцу стало плохо. Потерял сознание и его увезла скорая помощь. Придерживая мать ребенка под руки, окружающие помогли зайти в холл, — написали в группе «Город Обь Онлайн».

На отпевании ребенка люди плакали и держались друг за друга. Фото: "Город Обь Онлайн".

На похоронах собралось много людей, более двухсот человек. Эта жуткая трагедия никого не оставила равнодушным: многие принесли цветы, венки и игрушки. На отпевании люди зажигали свечи. Никто не сдерживал слез: все плакали и держались друг за друга.

Жуткая трагедия объединила горожан. Фото: "Город Обь Онлайн".

После этого маленький детский гробик вынесли из ДК, погрузили в катафалк и повезли на Обское кладбище.

Маленький гробик погрузили в катафалк и отвезли на Обское кладбище. Фото: "Город Обь Онлайн".

Сейчас семья Максима полностью поглощена горем. Претензии, обиды, недоработки властей пока отошли на второй план. Однако мама погибшего ребенка не намерена оставлять бездействие чиновников только на их совести. Женщина с юристом уже подготовила в суд необходимые документы. А местные жители опубликовали в социальных сетях открытое письмо, в котором просят мэра города Павла Буковинина и его заместителей покинуть свои посты.

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