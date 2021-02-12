После скандала с зарплатами ученых в Новосибирске закрыли территориальное управление Минобрнауки

После жалобы старшего научного сотрудника ИЦиг СО РАН Анастасии Проскуриной (на фото в центре) будет закрыто территориальное управление Минобрнауки в Новосибирске. Фото: icg.nsc.ru

В Новосибирске закрыли территориальное управление Министерства науки и высшего образования РФ. Так заявил заместитель федерального министра Петр Кучеренко во время рабочего визита в Новосибирск.

— Министерство не снимает с себя ответственности за произошедшие события. Тем более, что в Новосибирске у нас находится территориальное управления министерства. Мы уже сделали определенные кадровые выводы. Территориальное управление минобрнауки будет ликвидировано. По остальным вопросам, касающихся финансов, нужно разбираться, — сообщил журналистам Петр Кучеренко.

Напомним, все началось с того, что сотрудница ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина во время заседания Совета при Президенте РФ по науке и образованию пожаловалась Владимиру Путину на низкую зарплату. В беседе с КП-Новосибирск Анастасия поделилась, что вместе с надбавками она получает 32 тысячи рублей. Также стало известно, что Проскурина со своими коллегами получила премию в 5 миллионов рублей за разработку технологии лечения опухолей. Эта сумма в среднегодовой зарплате ученой не учтена.

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