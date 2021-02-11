История Анастасии Проскуриной, старшего научного сотрудника Института цитологии и генетики СО РАН, продолжает набирать обороты. Напомним, во время заседания Совета при Президенте РФ по науке и образованию сибирячка пожаловалась Владимиру Путину на низкую зарплату:- 25 тысяч рублей - у меня полная ставка, есть трудовой договор, могу предоставить.А вместе со всеми надбавками, как сказала девушка, у нее выходит всего 32 тысячи.Прокуратура и Следственный комитет сейчас проводят проверку. А глава Минобрнауки России Валерий Фальков на совещании президента с членами Правительства РФ назвал такие цифры:- По данным Минобрнауки, в прошлом году среднемесячная заработная плата Анастасии Проскуриной составила 44 129 рублей, из которых 25 тысяч рублей - должностной оклад. В 2019 году вместе с полученным грантом РФФИ уровень ее ежемесячной заработной платы составлял 57 375 рублей.Чтобы разобраться, почему цифры настолько сильно разнятся с той, что назвала мама двоих детей, мы позвонили самой Анастасии.- На руки я получаю 32 тысячи в месяц, из них 25 тысяч - это оклад, - пояснила КП-Новосибирск Анастасия.- А откуда тогда взялась цифра 44 тысячи? - поинтересовались мы у Анастасии.- Это среднегодовая зарплата, в нее включены налоги и надбавки, которых в этом году у меня нет и не предвидится. Повторюсь, сейчас моя зарплата - 32 тысячи рублей.Но есть и хорошие новости: девушка вместе с двумя своими коллегами стала лауреатом Премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год. Ученые разработали две уникальные технологии лечения опухолей, за что и получили 5 миллионов рублей (эта сумма в среднегодовой зарплате не учитывается).- Девушки договорились, что часть премии пойдет на проект, а остальное каждая потратит по своему усмотрению, - говорят в институте.КП-Новосибирск следит за развитием событий.ТОЛЬКО ЦИФРЫСколько получают в институте?Средние зарплаты научных сотрудников в 2020 году:- главные, ведущие и старшие научные сотрудники - 86 530,5 руб./мес.- научные сотрудники, младшие научные сотрудники - 53 703,6 руб./мес.КОНКРЕТНОКак считают зарплату ученых?Вот что на этот вопрос ответил Алексей Кочетов, директор ИЦиГ СО РАН:- Заработная плана научного сотрудника в ИЦиГ СО РАН складывается из следующих частей: фиксированный должностной оклад, одинаковый у всех научных сотрудников соответствующей категории (этот оклад у старших научных сотрудников, кандидатов наук - 24 347 рублей), стимулирующая выплата в размере 6000 рублей на одного научного сотрудника (она выделяется в распоряжение заведующего структурным подразделением, которому дано право устанавливать надбавки в зависимости от эффективности выполнения планов работы в течение года), а также вторая стимулирующая выплата, зависящая от показателей результативности ученого, в виде годовой премии (объем выплат рассчитывается на основе количества и качества научных публикаций каждого научного сотрудника по правилам, утвержденным ученым советом, выплачивается обычно в январе-феврале). Получают ученые и выплаты из грантов, договоров НИР, целевых субсидий, которые не входят в госзадание института. Основная особенность этих выплат - их определяет не дирекция института, а руководитель проекта. С фондами РНФ и РФФИ заключается трехсторонний договор (институт - фонд - руководитель проекта), институт обеспечивает предоставление научной инфраструктуры и организационное сопровождение, руководитель формирует временный трудовой коллектив, определяет смету расходов и объемы персональных выплат.МНЕНИЕ ПРОТИВ«Почему ученый должен стоить в два раза больше?»Сергей Чернышов, директор Новосибирского городского открытого колледжа:- С чего бы вдруг за то, что у тебя в трудовой книжке написано, что ты научный сотрудник, ты должен стоить в два раза больше рынка труда в своем регионе? Есть хорошие сантехники - они получают много. Есть плохие сантехники - они нищеброды и алкоголики. С учеными то же самое. Правила игры теперь такие. У тебя минимальный фикс, а дальше работай, дорогая, получай гранты, участвуй в научных проектах. И судя по всему, эта девушка, которая плакалась по телевизору, получает кратно больше, чем обозначенная ею зарплата. Видимо, ее терзает, что для этого приходится много работать, или что? Так мир в целом устроен именно так, почему академия должна быть устроена как-то иначе?МНЕНИЕ ЗА«Система непрозрачна»Егор Задереев, кандидат биологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник:- Я бы двигался в сторону Запада. Там все прозрачнее, есть стимул для здоровой конкуренции. Там много мобильности, система обновления кадров в организации. Там постоянная позиция - это стабильный доход и уважение, а не полосатая палочка гаишника - дали, и крутись, как хочешь. Против резкого перехода тоже много факторов - часто в организации держат на окладе или его части заслуженных ученых, не всегда активных, но перевод их на нищенскую пенсию равносилен убийству. В целом наша система непрозрачна. Она порождает сильное неравенство, которое может быть деструктивным (и для конкуренции, и для развития молодых). Однако против отказа от нашей системы в части существенного ограничения и уравнивания в доходах будут, я так думаю, и научные лидеры (они потеряют в доходах), и хвост аутсайдеров, получающих гарантированный базовый оклад и ничего не делающих (с них спросят и уволят). Наверное, за плавное движение в сторону Запада (пусть меньшее количество ставок, но с приличной базовой зарплатой, а не кумулятивной за счет разных источников) могла бы быть середина - работающий средний класс, не суперзвезды, но и не балласт. Однако их голос, скорее всего, не будет услышан, или они его не подадут в надежде выбиться в звезды.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПосле жалобы новосибирского ученого президенту прокуратура проверяет институтАнастасия Проскурина рассказала во время совещания с Владимиром Путиным, что получает 25 тысяч рублей (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru