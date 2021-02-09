Заседание Совета при Президенте РФ по науке и образованию проходило в режиме онлайн. Одна из камер была установлена в Новосибирске: из столицы Сибири к Владимиру Путину обратилась Анастасия Проскурина, старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН. Девушка вместе с двумя своими коллегами стала лауреатом Премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год. Ученые разработали две уникальные технологии лечения опухолей, но речь зашла совсем о другом - очень низкой зарплате.- 25 тысяч рублей - у меня полная ставка, есть трудовой договор, могу предоставить, - заявила Анастасия.Президент тут же обратился к главе Минфина Антону Силуанову и подчеркнул, что у ученых зарплата должна быть на 200 процентов больше средней, то есть примерно 70 - 80 тысяч.- Где деньги, Зин? - поинтересовался президент.Для Анастасии это не праздный вопрос: она молодая мама двоих детей, только вышла из декрета. И каждая копейка сейчас на счету. Выигранная премия поможет завершить проект, но у семьи с маленькими детьми еще немало забот. В самом институте ситуацию особо не комментируют.- Готовим справку о том, сколько получают ученые в институте, - коротко ответили там на вопросы корреспондентов «КП» - Новосибирск».Тем временем проверку после заявления Анастасии начали и в прокуратуре, и в Следственном комитете.- В настоящее время устанавливается круг научных сотрудников, чьи права на оплату труда были нарушены. Кроме того, в ходе проведенной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, которые отвечали за организацию начисления денежного вознаграждения ученым, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.Проведение проверки взял на особый контроль глава Следственного управления.«КП» - Новосибирск» следит за развитием событий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСледователи начали проверку после того, как новосибирские учёные пожаловались на низкие зарплатыОб этом стало известно 9 февраля (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru