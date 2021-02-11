Глава Минобрнауки назвал реальный размер зарплаты ученых из Новосибирска

Доход ученой оказался выше, чем она озвучила президенту, но ниже среднего. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Глава Министерства образования и науки России Валерий Фальков назвал размер зарплат ученых из новосибирского Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН.

— По данным Минобрнауки, в прошлом году среднемесячная зарплата Анастасии Проскуриной составила 44 129 рублей, из которых 25 тысяч рублей — должностной оклад. В 2019 году вместе с полученным грантом Российского фонда фундаментальных исследований уровень ее ежемесячной заработной платы составлял 57 375 рублей, — передает слова Валерия Фалькова сайт Минобрнауки РФ.

В 2020 году средняя зарплата научных сотрудников из Института цитологии и генетики СО РАН составила 67 200 рублей.

— Если добавить к этому гранты Российского фонда фундаментальных исследований, то получается, что установленный показатель — 200 % от средней по экономике — в данном конкретном учреждении был выполнен, — подчеркнул глава Минобрнауки России.

Напомним, ранее старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина пожаловалась Владимиру Путину на низкую зарплату в 25 тысяч рублей. После ее заявления в прокуратуре и в Следственном комитете организовали проверку.

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