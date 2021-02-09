Прокуратура проверит сообщения о невыплате зарплат ученым из новосибирского института

В прокуратуре проверят выплату зарплат ученым. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Новосибирской области проверит ситуацию с невыплатой зарплат ученым в Институте цитологии и генетики СО РАН в Академгородке.

— Прокурор региона Яков Хорошев поручил прокуратуре Советского района Новосибирска проверить сведения о нарушении трудовых прав научных работников СО РАН. В ходе проверки будет оценено соблюдение трудового законодательства и достаточности финансирования научных учреждений при формировании фонда оплаты труда, — сообщили в областном прокуратуре.

Проблему с оплатой работы ученых подняла одна из научных сотрудниц института, Анастасия Проскурина. В понедельник, 7 февраля, она сообщила о том, что получает 25 тысяч рублей за работу на полную ставку вместо обещанных ученым 200 % средней зарплаты в регионе.

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